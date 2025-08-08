통화 / GSAT
GSAT: Globalstar Inc
35.10 USD 0.54 (1.56%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GSAT 환율이 오늘 1.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.35이고 고가는 36.08이었습니다.
Globalstar Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
34.35 36.08
년간 변동
15.00 41.10
- 이전 종가
- 34.56
- 시가
- 34.87
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- 저가
- 34.35
- 고가
- 36.08
- 볼륨
- 2.855 K
- 일일 변동
- 1.56%
- 월 변동
- 17.51%
- 6개월 변동
- 68.99%
- 년간 변동율
- 85.71%
