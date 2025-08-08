FiyatlarBölümler
Dövizler / GSAT
Geri dön - Hisse senetleri

GSAT: Globalstar Inc

35.10 USD 0.54 (1.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GSAT fiyatı bugün 1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.35 ve Yüksek fiyatı olarak 36.08 aralığında işlem gördü.

Globalstar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSAT haberleri

Günlük aralık
34.35 36.08
Yıllık aralık
15.00 41.10
Önceki kapanış
34.56
Açılış
34.87
Satış
35.10
Alış
35.40
Düşük
34.35
Yüksek
36.08
Hacim
2.855 K
Günlük değişim
1.56%
Aylık değişim
17.51%
6 aylık değişim
68.99%
Yıllık değişim
85.71%
21 Eylül, Pazar