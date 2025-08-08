通貨 / GSAT
GSAT: Globalstar Inc
34.56 USD 0.28 (0.82%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSATの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり34.10の安値と35.14の高値で取引されました。
Globalstar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
34.10 35.14
1年のレンジ
15.00 41.10
- 以前の終値
- 34.28
- 始値
- 34.56
- 買値
- 34.56
- 買値
- 34.86
- 安値
- 34.10
- 高値
- 35.14
- 出来高
- 2.669 K
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- 15.70%
- 6ヶ月の変化
- 66.39%
- 1年の変化
- 82.86%
