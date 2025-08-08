クォートセクション
通貨 / GSAT
GSAT: Globalstar Inc

34.56 USD 0.28 (0.82%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSATの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり34.10の安値と35.14の高値で取引されました。

Globalstar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.10 35.14
1年のレンジ
15.00 41.10
以前の終値
34.28
始値
34.56
買値
34.56
買値
34.86
安値
34.10
高値
35.14
出来高
2.669 K
1日の変化
0.82%
1ヶ月の変化
15.70%
6ヶ月の変化
66.39%
1年の変化
82.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K