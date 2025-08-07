КотировкиРазделы
Валюты / GSAT
Назад в Рынок акций США

GSAT: Globalstar Inc

32.09 USD 0.92 (2.95%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSAT за сегодня изменился на 2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.20, а максимальная — 32.13.

Следите за динамикой Globalstar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GSAT

Дневной диапазон
31.20 32.13
Годовой диапазон
15.00 41.10
Предыдущее закрытие
31.17
Open
31.23
Bid
32.09
Ask
32.39
Low
31.20
High
32.13
Объем
2.612 K
Дневное изменение
2.95%
Месячное изменение
7.43%
6-месячное изменение
54.50%
Годовое изменение
69.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.