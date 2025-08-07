Валюты / GSAT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GSAT: Globalstar Inc
32.09 USD 0.92 (2.95%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSAT за сегодня изменился на 2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.20, а максимальная — 32.13.
Следите за динамикой Globalstar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GSAT
- Globalstar VP Clary sells $159k in shares
- Globalstar VP Taylor sells $1.65 million in shares
- GlobalStar: The Current Valuation Overlooks The Customer Concentration Risk (NASDAQ:GSAT)
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Globalstar (GSAT)
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- What Makes Globalstar (GSAT) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- ASTS Down 3.4% Since Q2 Earnings Miss: How to Play the Stock?
- Gemini Space Station files for proposed Nasdaq IPO
- Globalstar secures multiple government contracts worth $60 million
- GSAT Expands Singapore Ground Station for Next-Gen C-3 Satcom System
- Globalstar begins ground station expansion in Singapore
- Is AST SpaceMobile (ASTS) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Globalstar (GSAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Дневной диапазон
31.20 32.13
Годовой диапазон
15.00 41.10
- Предыдущее закрытие
- 31.17
- Open
- 31.23
- Bid
- 32.09
- Ask
- 32.39
- Low
- 31.20
- High
- 32.13
- Объем
- 2.612 K
- Дневное изменение
- 2.95%
- Месячное изменение
- 7.43%
- 6-месячное изменение
- 54.50%
- Годовое изменение
- 69.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.