货币 / GSAT
GSAT: Globalstar Inc
34.49 USD 2.40 (7.48%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GSAT汇率已更改7.48%。当日，交易品种以低点33.53和高点34.66进行交易。
关注Globalstar Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSAT新闻
日范围
33.53 34.66
年范围
15.00 41.10
- 前一天收盘价
- 32.09
- 开盘价
- 33.57
- 卖价
- 34.49
- 买价
- 34.79
- 最低价
- 33.53
- 最高价
- 34.66
- 交易量
- 623
- 日变化
- 7.48%
- 月变化
- 15.47%
- 6个月变化
- 66.06%
- 年变化
- 82.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值