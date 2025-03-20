Moedas / GLUE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.84 USD 0.48 (7.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLUE para hoje mudou para 7.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.41 e o mais alto foi 7.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Monte Rosa Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLUE Notícias
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Soars 44.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Ações da Monte Rosa Therapeutics sobem após TD Cowen reiterar recomendação de compra
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa dispara no pré-mercado após acordo de colaboração com a Novartis
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Ações da Monte Rosa disparam após acordo de colaboração de US$ 120 milhões com Novartis
- Monte Rosa stock soars after $120M Novartis collaboration deal
- Novartis signs up to $5.7 billion licensing deal with Monte Rosa Therapeutics
- Novartis e Monte Rosa expandem colaboração com acordo de US$ 120 milhões
- Novartis and Monte Rosa expand collaboration with $120 million deal
- Monte Rosa Rockets 50% on $5.7B Novartis Licensing Deal
- Monte Rosa Therapeutics earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Monte Rosa (GLUE) Q2 Revenue Jumps 394%
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Certara, Inc. (CERT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Monte Rosa begins phase 1 trial of NEK7-targeting molecular glue degrader
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Monte Rosa advances novel inflammatory disease treatment
- Monte Rosa Therapeutics: Exercise Extreme Caution (NASDAQ:GLUE)
- Novartis Partner Monte Rosa Therapeutics Touts Positive Data From Early-Stage Study Of Investigational Drug Candidate For Immune-Mediated Disorders - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
Faixa diária
6.41 7.05
Faixa anual
3.50 12.40
- Fechamento anterior
- 6.36
- Open
- 6.41
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Low
- 6.41
- High
- 7.05
- Volume
- 2.270 K
- Mudança diária
- 7.55%
- Mudança mensal
- 42.50%
- Mudança de 6 meses
- 49.34%
- Mudança anual
- 31.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh