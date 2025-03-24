통화 / GLUE
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.33 USD 0.60 (8.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLUE 환율이 오늘 -8.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.30이고 고가는 7.00이었습니다.
Monte Rosa Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
6.30 7.00
년간 변동
3.50 12.40
- 이전 종가
- 6.93
- 시가
- 6.89
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- 저가
- 6.30
- 고가
- 7.00
- 볼륨
- 1.976 K
- 일일 변동
- -8.66%
- 월 변동
- 31.88%
- 6개월 변동
- 38.21%
- 년간 변동율
- 21.73%
20 9월, 토요일