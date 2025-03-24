Devises / GLUE
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.33 USD 0.60 (8.66%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLUE a changé de -8.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.30 et à un maximum de 7.00.
Suivez la dynamique Monte Rosa Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GLUE Nouvelles
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Soars 44.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Monte Rosa, Novartis utilise un moteur alimenté par l'IA pour faire progresser les traitements des maladies immunitaires | Benzinga France
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- L’action de Monte Rosa Therapeutics grimpe suite à la réaffirmation de l’achat par TD Cowen après l’extension de l’accord avec Novartis
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa s’envole en prémarché suite à un accord de collaboration avec Novartis
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Le titre de Monte Rosa s’envole après un accord de collaboration de 120 millions € avec Novartis
- Monte Rosa stock soars after $120M Novartis collaboration deal
- Novartis signs up to $5.7 billion licensing deal with Monte Rosa Therapeutics
- Novartis et Monte Rosa élargissent leur collaboration avec un accord de 120 millions $
- Novartis and Monte Rosa expand collaboration with $120 million deal
- Monte Rosa Rockets 50% on $5.7B Novartis Licensing Deal
- Monte Rosa Therapeutics earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Monte Rosa (GLUE) Q2 Revenue Jumps 394%
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Certara, Inc. (CERT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Monte Rosa begins phase 1 trial of NEK7-targeting molecular glue degrader
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Monte Rosa advances novel inflammatory disease treatment
- Monte Rosa Therapeutics: Exercise Extreme Caution (NASDAQ:GLUE)
Range quotidien
6.30 7.00
Range Annuel
3.50 12.40
- Clôture Précédente
- 6.93
- Ouverture
- 6.89
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Plus Bas
- 6.30
- Plus Haut
- 7.00
- Volume
- 1.976 K
- Changement quotidien
- -8.66%
- Changement Mensuel
- 31.88%
- Changement à 6 Mois
- 38.21%
- Changement Annuel
- 21.73%
20 septembre, samedi