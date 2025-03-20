クォートセクション
通貨 / GLUE
株に戻る

GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc

6.93 USD 0.57 (8.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLUEの今日の為替レートは、8.96%変化しました。日中、通貨は1あたり6.41の安値と7.05の高値で取引されました。

Monte Rosa Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLUE News

1日のレンジ
6.41 7.05
1年のレンジ
3.50 12.40
以前の終値
6.36
始値
6.41
買値
6.93
買値
7.23
安値
6.41
高値
7.05
出来高
3.334 K
1日の変化
8.96%
1ヶ月の変化
44.38%
6ヶ月の変化
51.31%
1年の変化
33.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K