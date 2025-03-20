通貨 / GLUE
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.93 USD 0.57 (8.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLUEの今日の為替レートは、8.96%変化しました。日中、通貨は1あたり6.41の安値と7.05の高値で取引されました。
Monte Rosa Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
6.41 7.05
1年のレンジ
3.50 12.40
- 以前の終値
- 6.36
- 始値
- 6.41
- 買値
- 6.93
- 買値
- 7.23
- 安値
- 6.41
- 高値
- 7.05
- 出来高
- 3.334 K
- 1日の変化
- 8.96%
- 1ヶ月の変化
- 44.38%
- 6ヶ月の変化
- 51.31%
- 1年の変化
- 33.27%
