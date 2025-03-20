Währungen / GLUE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.86 USD 0.07 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLUE hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.74 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monte Rosa Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLUE News
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Soars 44.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Erweiterter Novartis-Deal beflügelt Aktie von Monte Rosa Therapeutics
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Monte Rosa-Aktie steigt nach milliardenschwerem Deal mit Novartis um 40 %
- Monte Rosa stock soars after $120M Novartis collaboration deal
- Novartis signs up to $5.7 billion licensing deal with Monte Rosa Therapeutics
- Novartis und Monte Rosa erweitern Partnerschaft mit 120-Millionen-Dollar-Deal
- Novartis and Monte Rosa expand collaboration with $120 million deal
- Monte Rosa Rockets 50% on $5.7B Novartis Licensing Deal
- Monte Rosa Therapeutics earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Monte Rosa (GLUE) Q2 Revenue Jumps 394%
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Certara, Inc. (CERT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Monte Rosa begins phase 1 trial of NEK7-targeting molecular glue degrader
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Monte Rosa advances novel inflammatory disease treatment
- Monte Rosa Therapeutics: Exercise Extreme Caution (NASDAQ:GLUE)
- Novartis Partner Monte Rosa Therapeutics Touts Positive Data From Early-Stage Study Of Investigational Drug Candidate For Immune-Mediated Disorders - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
6.74 7.00
Jahresspanne
3.50 12.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.93
- Eröffnung
- 6.89
- Bid
- 6.86
- Ask
- 7.16
- Tief
- 6.74
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 415
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 42.92%
- 6-Monatsänderung
- 49.78%
- Jahresänderung
- 31.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K