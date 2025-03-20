Valute / GLUE
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.33 USD 0.60 (8.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLUE ha avuto una variazione del -8.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.30 e ad un massimo di 7.00.
Segui le dinamiche di Monte Rosa Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.30 7.00
Intervallo Annuale
3.50 12.40
- Chiusura Precedente
- 6.93
- Apertura
- 6.89
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Minimo
- 6.30
- Massimo
- 7.00
- Volume
- 1.976 K
- Variazione giornaliera
- -8.66%
- Variazione Mensile
- 31.88%
- Variazione Semestrale
- 38.21%
- Variazione Annuale
- 21.73%
20 settembre, sabato