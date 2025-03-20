QuotazioniSezioni
GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc

6.33 USD 0.60 (8.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLUE ha avuto una variazione del -8.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.30 e ad un massimo di 7.00.

Segui le dinamiche di Monte Rosa Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
6.30 7.00
Intervallo Annuale
3.50 12.40
Chiusura Precedente
6.93
Apertura
6.89
Bid
6.33
Ask
6.63
Minimo
6.30
Massimo
7.00
Volume
1.976 K
Variazione giornaliera
-8.66%
Variazione Mensile
31.88%
Variazione Semestrale
38.21%
Variazione Annuale
21.73%
20 settembre, sabato