GLUE: Monte Rosa Therapeutics Inc
6.47 USD 0.46 (6.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLUE за сегодня изменился на -6.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.45, а максимальная — 7.44.
Следите за динамикой Monte Rosa Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GLUE
Дневной диапазон
6.45 7.44
Годовой диапазон
3.50 12.40
- Предыдущее закрытие
- 6.93
- Open
- 6.80
- Bid
- 6.47
- Ask
- 6.77
- Low
- 6.45
- High
- 7.44
- Объем
- 5.268 K
- Дневное изменение
- -6.64%
- Месячное изменение
- 34.79%
- 6-месячное изменение
- 41.27%
- Годовое изменение
- 24.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.