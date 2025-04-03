Moedas / EQBK
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
41.81 USD 0.81 (1.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EQBK para hoje mudou para 1.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.00 e o mais alto foi 41.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Equity Bancshares Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EQBK Notícias
Faixa diária
41.00 41.86
Faixa anual
34.11 50.85
- Fechamento anterior
- 41.00
- Open
- 41.00
- Bid
- 41.81
- Ask
- 42.11
- Low
- 41.00
- High
- 41.86
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 1.98%
- Mudança mensal
- 4.47%
- Mudança de 6 meses
- 8.48%
- Mudança anual
- 3.75%
