통화 / EQBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
42.00 USD 0.64 (1.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EQBK 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.79이고 고가는 42.59이었습니다.
Equity Bancshares Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQBK News
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- New Strong Buy Stocks for September 5th
- Equity Bancshares stock price target raised to $47 from $45 at KBW
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target on M&A impact
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Equity Bancshares, Inc., M&A Call - Slideshow (NYSE:EQBK)
- Bears are Losing Control Over Equity Bancshares (EQBK), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Equity Bancshares (EQBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Equity Bancshares: The Market Is Pricing In Risk, I See Opportunity (NYSE:EQBK)
- Equity Bancshares stock price target raised to $45 by KBW on outlook
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target to $44 from $39
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Equity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EQBK)
- Equity (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Equity Bancshares Q2 2025 misses forecasts, stock drops
- Equity Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Equity Bancshares Q2 2025 slides: Core earnings rise as NBC merger bolsters growth
- Equity Bancshares Inc earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Equity Bancshares (EQBK) Q2 Earnings Beat Estimates
- Equity Bancshares completes NBC Corp. merger, appoints new board member
- Equity Bancshares, Inc. Will Announce Second Quarter 2025 Results on July 14, 2025
- KBRA Assigns Ratings to Equity Bancshares, Inc.
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
일일 변동 비율
41.79 42.59
년간 변동
34.11 50.85
- 이전 종가
- 42.64
- 시가
- 42.45
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- 저가
- 41.79
- 고가
- 42.59
- 볼륨
- 111
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- 4.95%
- 6개월 변동
- 8.98%
- 년간 변동율
- 4.22%
20 9월, 토요일