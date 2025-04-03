Währungen / EQBK
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
42.21 USD 0.43 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQBK hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.21 bis zu einem Hoch von 42.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equity Bancshares Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EQBK News
Tagesspanne
42.21 42.45
Jahresspanne
34.11 50.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.64
- Eröffnung
- 42.45
- Bid
- 42.21
- Ask
- 42.51
- Tief
- 42.21
- Hoch
- 42.45
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 5.47%
- 6-Monatsänderung
- 9.52%
- Jahresänderung
- 4.74%
