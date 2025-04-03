Valute / EQBK
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
42.00 USD 0.64 (1.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EQBK ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.79 e ad un massimo di 42.59.
Segui le dinamiche di Equity Bancshares Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.79 42.59
Intervallo Annuale
34.11 50.85
- Chiusura Precedente
- 42.64
- Apertura
- 42.45
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- Minimo
- 41.79
- Massimo
- 42.59
- Volume
- 111
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- 4.95%
- Variazione Semestrale
- 8.98%
- Variazione Annuale
- 4.22%
20 settembre, sabato