QuotazioniSezioni
Valute / EQBK
Tornare a Azioni

EQBK: Equity Bancshares Inc Class A

42.00 USD 0.64 (1.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQBK ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.79 e ad un massimo di 42.59.

Segui le dinamiche di Equity Bancshares Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQBK News

Intervallo Giornaliero
41.79 42.59
Intervallo Annuale
34.11 50.85
Chiusura Precedente
42.64
Apertura
42.45
Bid
42.00
Ask
42.30
Minimo
41.79
Massimo
42.59
Volume
111
Variazione giornaliera
-1.50%
Variazione Mensile
4.95%
Variazione Semestrale
8.98%
Variazione Annuale
4.22%
20 settembre, sabato