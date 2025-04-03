Divisas / EQBK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
41.00 USD 0.23 (0.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQBK de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.84, mientras que el máximo ha alcanzado 41.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equity Bancshares Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQBK News
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- New Strong Buy Stocks for September 5th
- Equity Bancshares stock price target raised to $47 from $45 at KBW
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target on M&A impact
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Equity Bancshares, Inc., M&A Call - Slideshow (NYSE:EQBK)
- Bears are Losing Control Over Equity Bancshares (EQBK), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Equity Bancshares (EQBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Equity Bancshares: The Market Is Pricing In Risk, I See Opportunity (NYSE:EQBK)
- Equity Bancshares stock price target raised to $45 by KBW on outlook
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target to $44 from $39
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Equity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EQBK)
- Equity (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Equity Bancshares Q2 2025 misses forecasts, stock drops
- Equity Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Equity Bancshares Q2 2025 slides: Core earnings rise as NBC merger bolsters growth
- Equity Bancshares Inc earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Equity Bancshares (EQBK) Q2 Earnings Beat Estimates
- Equity Bancshares completes NBC Corp. merger, appoints new board member
- Equity Bancshares, Inc. Will Announce Second Quarter 2025 Results on July 14, 2025
- KBRA Assigns Ratings to Equity Bancshares, Inc.
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
Rango diario
40.84 41.99
Rango anual
34.11 50.85
- Cierres anteriores
- 40.77
- Open
- 40.84
- Bid
- 41.00
- Ask
- 41.30
- Low
- 40.84
- High
- 41.99
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 2.45%
- Cambio a 6 meses
- 6.38%
- Cambio anual
- 1.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B