Devises / EQBK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A
42.00 USD 0.64 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EQBK a changé de -1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.79 et à un maximum de 42.59.
Suivez la dynamique Equity Bancshares Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQBK Nouvelles
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- New Strong Buy Stocks for September 5th
- Equity Bancshares stock price target raised to $47 from $45 at KBW
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target on M&A impact
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Equity Bancshares, Inc., M&A Call - Slideshow (NYSE:EQBK)
- Bears are Losing Control Over Equity Bancshares (EQBK), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Equity Bancshares (EQBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Equity Bancshares: The Market Is Pricing In Risk, I See Opportunity (NYSE:EQBK)
- Equity Bancshares stock price target raised to $45 by KBW on outlook
- DA Davidson raises Equity Bancshares stock price target to $44 from $39
- Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Equity Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EQBK)
- Equity (EQBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Equity Bancshares Q2 2025 misses forecasts, stock drops
- Equity Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Equity Bancshares Q2 2025 slides: Core earnings rise as NBC merger bolsters growth
- Equity Bancshares Inc earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Equity Bancshares (EQBK) Q2 Earnings Beat Estimates
- Equity Bancshares est une société bancaire qui est sur le point de divulguer son rapport de bénéfices pour le dernier trimestre 2021. La publication du rapport est prévue pour le 20 janvier 2022, et les investisseurs surveilleront de près les résultats...
- Equity Bancshares completes NBC Corp. merger, appoints new board member
- Equity Bancshares, Inc. Will Announce Second Quarter 2025 Results on July 14, 2025
- KBRA Assigns Ratings to Equity Bancshares, Inc.
Range quotidien
41.79 42.59
Range Annuel
34.11 50.85
- Clôture Précédente
- 42.64
- Ouverture
- 42.45
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- Plus Bas
- 41.79
- Plus Haut
- 42.59
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- -1.50%
- Changement Mensuel
- 4.95%
- Changement à 6 Mois
- 8.98%
- Changement Annuel
- 4.22%
20 septembre, samedi