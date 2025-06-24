CotationsSections
EQBK: Equity Bancshares Inc Class A

42.00 USD 0.64 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQBK a changé de -1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.79 et à un maximum de 42.59.

Suivez la dynamique Equity Bancshares Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.79 42.59
Range Annuel
34.11 50.85
Clôture Précédente
42.64
Ouverture
42.45
Bid
42.00
Ask
42.30
Plus Bas
41.79
Plus Haut
42.59
Volume
111
Changement quotidien
-1.50%
Changement Mensuel
4.95%
Changement à 6 Mois
8.98%
Changement Annuel
4.22%
