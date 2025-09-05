Moedas / DKNG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DKNG: DraftKings Inc - Class A
42.73 USD 0.09 (0.21%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DKNG para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.69 e o mais alto foi 43.10.
Veja a dinâmica do par de moedas DraftKings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKNG Notícias
- Classificação das ações da DraftKings reiterada como Market Outperform pela Citizens JMP
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Zacks Investment Ideas feature highlights: DraftKings
- Football Season Could Massively Benefit This Stock
- DraftKings Inc. (DKNG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- DraftKings mantém classificação de Compra apesar da pressão nas margens na Semana 1 da NFL
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- DraftKings (DKNG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- Onde apostar suas fichas? Barclays elege Flutter como principal escolha no setor de jogos
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- High Premiums Available Through An Option Trade On This Stock
- Brokers Suggest Investing in DraftKings (DKNG): Read This Before Placing a Bet
- Why I Downgraded DraftKings Stock
- What's Going On With DraftKings Stock Monday? - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DraftKings stock
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- What's Going On With DraftKings Stock?
- 3 No-Brainer Growth Stocks to Buy With $100 Right Now
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- DraftKings stock remains BMO’s top pick despite New York ’whale’ player
Faixa diária
42.69 43.10
Faixa anual
29.64 53.61
- Fechamento anterior
- 42.64
- Open
- 42.86
- Bid
- 42.73
- Ask
- 43.03
- Low
- 42.69
- High
- 43.10
- Volume
- 867
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- -8.85%
- Mudança de 6 meses
- 28.70%
- Mudança anual
- 9.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh