Dövizler / DKNG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DKNG: DraftKings Inc - Class A
43.45 USD 0.15 (0.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DKNG fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.99 ve Yüksek fiyatı olarak 43.74 aralığında işlem gördü.
DraftKings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKNG haberleri
- DraftKings (DKNG) Wins Analyst Praise despite Its Worst Single-Game Loss Ever - TipRanks.com
- Is Robinhood Becoming a Betting Stock?
- DraftKings (DKNG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- DraftKings hisseleri, Bear Cave’in kısa raporu sonrası hafif yükseldi
- DraftKings stock edges higher despite Bear Cave short report
- DraftKings hisse senedi değerlendirmesi Citizens JMP tarafından Piyasa Performansı Üstü olarak yinelendi
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Zacks Investment Ideas feature highlights: DraftKings
- Football Season Could Massively Benefit This Stock
- DraftKings Inc. (DKNG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- NFL 1. Hafta marj baskısına rağmen DraftKings hissesi Benchmark’ta Al notunu korudu
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- DraftKings (DKNG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- Barclays, Flutter’ı 2025 sonuna kadar en iyi oyun seçimi olarak belirledi
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- High Premiums Available Through An Option Trade On This Stock
- Brokers Suggest Investing in DraftKings (DKNG): Read This Before Placing a Bet
- Why I Downgraded DraftKings Stock
- What's Going On With DraftKings Stock Monday? - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DraftKings stock
Günlük aralık
42.99 43.74
Yıllık aralık
29.64 53.61
- Önceki kapanış
- 43.30
- Açılış
- 43.48
- Satış
- 43.45
- Alış
- 43.75
- Düşük
- 42.99
- Yüksek
- 43.74
- Hacim
- 14.372 K
- Günlük değişim
- 0.35%
- Aylık değişim
- -7.32%
- 6 aylık değişim
- 30.87%
- Yıllık değişim
- 11.15%
21 Eylül, Pazar