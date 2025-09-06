Währungen / DKNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DKNG: DraftKings Inc - Class A
43.30 USD 0.66 (1.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DKNG hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.54 bis zu einem Hoch von 43.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die DraftKings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKNG News
- DraftKings (DKNG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- DraftKings-Aktie legt trotz Leerverkäufer-Bericht leicht zu
- DraftKings stock edges higher despite Bear Cave short report
- Citizens JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating für DraftKings-Aktie
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Zacks Investment Ideas feature highlights: DraftKings
- Football Season Could Massively Benefit This Stock
- DraftKings Inc. (DKNG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- DraftKings: Benchmark bestätigt Kaufempfehlung trotz Margendrucks zum NFL-Saisonstart
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- DraftKings (DKNG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- High Premiums Available Through An Option Trade On This Stock
- Brokers Suggest Investing in DraftKings (DKNG): Read This Before Placing a Bet
- Robinhood: Piper Sandler bestätigt ’Overweight’-Rating nach Ankündigung neuer Handelsfunktionen
- Why I Downgraded DraftKings Stock
- What's Going On With DraftKings Stock Monday? - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DraftKings stock
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- What's Going On With DraftKings Stock?
Tagesspanne
42.54 43.36
Jahresspanne
29.64 53.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.64
- Eröffnung
- 42.86
- Bid
- 43.30
- Ask
- 43.60
- Tief
- 42.54
- Hoch
- 43.36
- Volumen
- 23.402 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- -7.64%
- 6-Monatsänderung
- 30.42%
- Jahresänderung
- 10.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K