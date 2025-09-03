Валюты / DKNG
DKNG: DraftKings Inc - Class A
42.87 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DKNG за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.34, а максимальная — 43.50.
Следите за динамикой DraftKings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DKNG
Дневной диапазон
42.34 43.50
Годовой диапазон
29.64 53.61
- Предыдущее закрытие
- 42.83
- Open
- 43.15
- Bid
- 42.87
- Ask
- 43.17
- Low
- 42.34
- High
- 43.50
- Объем
- 17.467 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -8.55%
- 6-месячное изменение
- 29.13%
- Годовое изменение
- 9.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.