DKNG: DraftKings Inc - Class A
43.45 USD 0.15 (0.35%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DKNG ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.99 e ad un massimo di 43.74.
Segui le dinamiche di DraftKings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DKNG News
- DraftKings (DKNG) Wins Analyst Praise despite Its Worst Single-Game Loss Ever - TipRanks.com
- Is Robinhood Becoming a Betting Stock?
- DraftKings (DKNG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Il titolo di DraftKings sale nonostante il report short di Bear Cave
- DraftKings stock edges higher despite Bear Cave short report
- Rating delle azioni DraftKings confermato a Market Outperform da Citizens JMP
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Zacks Investment Ideas feature highlights: DraftKings
- Football Season Could Massively Benefit This Stock
- DraftKings Inc. (DKNG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- DraftKings mantiene rating Buy da Benchmark nonostante pressioni sui margini nella prima settimana NFL
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- DraftKings (DKNG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- Dove puntare le vostre fiches? Barclays sceglie Flutter come top pick nel gaming
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- High Premiums Available Through An Option Trade On This Stock
- Brokers Suggest Investing in DraftKings (DKNG): Read This Before Placing a Bet
- Why I Downgraded DraftKings Stock
- What's Going On With DraftKings Stock Monday? - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DraftKings stock
Intervallo Giornaliero
42.99 43.74
Intervallo Annuale
29.64 53.61
20 settembre, sabato