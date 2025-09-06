クォートセクション
通貨 / DKNG
DKNG: DraftKings Inc - Class A

43.30 USD 0.66 (1.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DKNGの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり42.54の安値と43.36の高値で取引されました。

DraftKings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.54 43.36
1年のレンジ
29.64 53.61
以前の終値
42.64
始値
42.86
買値
43.30
買値
43.60
安値
42.54
高値
43.36
出来高
23.402 K
1日の変化
1.55%
1ヶ月の変化
-7.64%
6ヶ月の変化
30.42%
1年の変化
10.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K