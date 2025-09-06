通貨 / DKNG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DKNG: DraftKings Inc - Class A
43.30 USD 0.66 (1.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DKNGの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり42.54の安値と43.36の高値で取引されました。
DraftKings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKNG News
- DraftKings (DKNG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- ベア・ケーブのショートレポートにもかかわらずDraftKings株価は上昇
- DraftKings stock edges higher despite Bear Cave short report
- DraftKings株式、Citizens JMPがマーケットアウトパフォーム評価を再確認
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Zacks Investment Ideas feature highlights: DraftKings
- Football Season Could Massively Benefit This Stock
- DraftKings Inc. (DKNG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- NFLウィーク1のマージン圧力にもかかわらずDraftKings株はBenchmarkで買い評価を維持
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- DraftKings (DKNG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- バークレイズ、Flutterをゲーミング業界のトップ銘柄に選定
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- High Premiums Available Through An Option Trade On This Stock
- Brokers Suggest Investing in DraftKings (DKNG): Read This Before Placing a Bet
- Why I Downgraded DraftKings Stock
- What's Going On With DraftKings Stock Monday? - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DraftKings stock
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- What's Going On With DraftKings Stock?
1日のレンジ
42.54 43.36
1年のレンジ
29.64 53.61
- 以前の終値
- 42.64
- 始値
- 42.86
- 買値
- 43.30
- 買値
- 43.60
- 安値
- 42.54
- 高値
- 43.36
- 出来高
- 23.402 K
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- -7.64%
- 6ヶ月の変化
- 30.42%
- 1年の変化
- 10.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K