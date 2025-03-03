Moedas / CYN
CYN: Cyngn Inc
5.57 USD 0.09 (1.64%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CYN para hoje mudou para 1.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.52 e o mais alto foi 5.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Cyngn Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.52 5.92
Faixa anual
0.06 41.54
- Fechamento anterior
- 5.48
- Open
- 5.67
- Bid
- 5.57
- Ask
- 5.87
- Low
- 5.52
- High
- 5.92
- Volume
- 432
- Mudança diária
- 1.64%
- Mudança mensal
- 4.50%
- Mudança de 6 meses
- 23.78%
- Mudança anual
- 43.19%
