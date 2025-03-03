통화 / CYN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CYN: Cyngn Inc
5.63 USD 0.06 (1.08%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CYN 환율이 오늘 1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.53이고 고가는 5.74이었습니다.
Cyngn Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYN News
- Cyngn enters $100 million at-the-market sales agreement with Aegis Capital
- Cyngn secures 23rd US patent for modular sensor system
- Cyngn’s autonomous tugger deployment frees up 500 labor hours at Coats
- Cyngn (CYN) Fiscal Q2 Revenue Jumps 289%
- Cyngn partners with Drata to pursue security certifications
- Cyngn stock gains after telling investors capital raise will fund operations through 2027
- Cyngn secures $32 million funding, extends runway through 2027
- Cyngn closes $17.2 million registered direct offering
- What Is Going On With Autonomous Vehicle Solutions Provider Stock Cyngn On Friday? - Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Cyngn closes $15 million registered direct offering with investor
- Cyngn raises $17.2 million in registered direct offering
- BBAI, NKE, CORZ, CYN, AMZN: 5 Trending Stocks Today - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cyngn Stock (CYN) Rockets 165% on Nvidia Collaboration - TipRanks.com
- Cyngn (CYN) Skyrockets Nearly 500%--Thanks to Nvidia's Backing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn announces $15 million registered direct offering
- Why Is Autonomous Vehicle Solutions Provider Cyngn Stock Soaring Thursday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn stock soars after NVIDIA blog post mention
- Cyngn showcases autonomous vehicle tech with NVIDIA at Automatica
- Saba Capital secures standstill agreement with CYN
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
일일 변동 비율
5.53 5.74
년간 변동
0.06 41.54
- 이전 종가
- 5.57
- 시가
- 5.69
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- 저가
- 5.53
- 고가
- 5.74
- 볼륨
- 559
- 일일 변동
- 1.08%
- 월 변동
- 5.63%
- 6개월 변동
- 25.11%
- 년간 변동율
- 44.73%
20 9월, 토요일