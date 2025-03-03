Valute / CYN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CYN: Cyngn Inc
5.63 USD 0.06 (1.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYN ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.53 e ad un massimo di 5.74.
Segui le dinamiche di Cyngn Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYN News
- Cyngn enters $100 million at-the-market sales agreement with Aegis Capital
- Cyngn secures 23rd US patent for modular sensor system
- Cyngn’s autonomous tugger deployment frees up 500 labor hours at Coats
- Cyngn (CYN) Fiscal Q2 Revenue Jumps 289%
- Cyngn partners with Drata to pursue security certifications
- Cyngn stock gains after telling investors capital raise will fund operations through 2027
- Cyngn secures $32 million funding, extends runway through 2027
- Cyngn closes $17.2 million registered direct offering
- What Is Going On With Autonomous Vehicle Solutions Provider Stock Cyngn On Friday? - Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Cyngn closes $15 million registered direct offering with investor
- Cyngn raises $17.2 million in registered direct offering
- BBAI, NKE, CORZ, CYN, AMZN: 5 Trending Stocks Today - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cyngn Stock (CYN) Rockets 165% on Nvidia Collaboration - TipRanks.com
- Cyngn (CYN) Skyrockets Nearly 500%--Thanks to Nvidia's Backing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn announces $15 million registered direct offering
- Why Is Autonomous Vehicle Solutions Provider Cyngn Stock Soaring Thursday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn stock soars after NVIDIA blog post mention
- Cyngn showcases autonomous vehicle tech with NVIDIA at Automatica
- Saba Capital secures standstill agreement with CYN
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Intervallo Giornaliero
5.53 5.74
Intervallo Annuale
0.06 41.54
- Chiusura Precedente
- 5.57
- Apertura
- 5.69
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Minimo
- 5.53
- Massimo
- 5.74
- Volume
- 559
- Variazione giornaliera
- 1.08%
- Variazione Mensile
- 5.63%
- Variazione Semestrale
- 25.11%
- Variazione Annuale
- 44.73%
21 settembre, domenica