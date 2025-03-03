クォートセクション
通貨 / CYN
CYN: Cyngn Inc

5.57 USD 0.09 (1.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CYNの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり5.52の安値と5.92の高値で取引されました。

Cyngn Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CYN News

1日のレンジ
5.52 5.92
1年のレンジ
0.06 41.54
以前の終値
5.48
始値
5.67
買値
5.57
買値
5.87
安値
5.52
高値
5.92
出来高
432
1日の変化
1.64%
1ヶ月の変化
4.50%
6ヶ月の変化
23.78%
1年の変化
43.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K