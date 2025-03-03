通貨 / CYN
CYN: Cyngn Inc
5.57 USD 0.09 (1.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CYNの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり5.52の安値と5.92の高値で取引されました。
Cyngn Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CYN News
- Cyngn enters $100 million at-the-market sales agreement with Aegis Capital
- Cyngn secures 23rd US patent for modular sensor system
- Cyngn’s autonomous tugger deployment frees up 500 labor hours at Coats
- Cyngn (CYN) Fiscal Q2 Revenue Jumps 289%
- Cyngn partners with Drata to pursue security certifications
- Cyngn stock gains after telling investors capital raise will fund operations through 2027
- Cyngn secures $32 million funding, extends runway through 2027
- Cyngn closes $17.2 million registered direct offering
- What Is Going On With Autonomous Vehicle Solutions Provider Stock Cyngn On Friday? - Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Cyngn closes $15 million registered direct offering with investor
- Cyngn raises $17.2 million in registered direct offering
- BBAI, NKE, CORZ, CYN, AMZN: 5 Trending Stocks Today - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cyngn Stock (CYN) Rockets 165% on Nvidia Collaboration - TipRanks.com
- Cyngn (CYN) Skyrockets Nearly 500%--Thanks to Nvidia's Backing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn announces $15 million registered direct offering
- Why Is Autonomous Vehicle Solutions Provider Cyngn Stock Soaring Thursday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn stock soars after NVIDIA blog post mention
- Cyngn showcases autonomous vehicle tech with NVIDIA at Automatica
- Saba Capital secures standstill agreement with CYN
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
1日のレンジ
5.52 5.92
1年のレンジ
0.06 41.54
- 以前の終値
- 5.48
- 始値
- 5.67
- 買値
- 5.57
- 買値
- 5.87
- 安値
- 5.52
- 高値
- 5.92
- 出来高
- 432
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 4.50%
- 6ヶ月の変化
- 23.78%
- 1年の変化
- 43.19%
