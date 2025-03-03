Валюты / CYN
CYN: Cyngn Inc
5.22 USD 0.27 (4.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYN за сегодня изменился на -4.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.21, а максимальная — 5.49.
Следите за динамикой Cyngn Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CYN
Дневной диапазон
5.21 5.49
Годовой диапазон
0.06 41.54
- Предыдущее закрытие
- 5.49
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.22
- Ask
- 5.52
- Low
- 5.21
- High
- 5.49
- Объем
- 285
- Дневное изменение
- -4.92%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- 16.00%
- Годовое изменение
- 34.19%
