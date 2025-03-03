KurseKategorien
Währungen / CYN
Zurück zum Aktien

CYN: Cyngn Inc

5.60 USD 0.03 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CYN hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.53 bis zu einem Hoch von 5.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cyngn Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYN News

Tagesspanne
5.53 5.74
Jahresspanne
0.06 41.54
Vorheriger Schlusskurs
5.57
Eröffnung
5.69
Bid
5.60
Ask
5.90
Tief
5.53
Hoch
5.74
Volumen
304
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
5.07%
6-Monatsänderung
24.44%
Jahresänderung
43.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K