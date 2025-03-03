Währungen / CYN
CYN: Cyngn Inc
5.60 USD 0.03 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYN hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.53 bis zu einem Hoch von 5.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cyngn Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYN News
- Cyngn enters $100 million at-the-market sales agreement with Aegis Capital
- Cyngn secures 23rd US patent for modular sensor system
- Cyngn’s autonomous tugger deployment frees up 500 labor hours at Coats
- Cyngn (CYN) Fiscal Q2 Revenue Jumps 289%
- Cyngn partners with Drata to pursue security certifications
- Cyngn stock gains after telling investors capital raise will fund operations through 2027
- Cyngn secures $32 million funding, extends runway through 2027
- Cyngn closes $17.2 million registered direct offering
- What Is Going On With Autonomous Vehicle Solutions Provider Stock Cyngn On Friday? - Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Cyngn closes $15 million registered direct offering with investor
- Cyngn raises $17.2 million in registered direct offering
- BBAI, NKE, CORZ, CYN, AMZN: 5 Trending Stocks Today - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cyngn Stock (CYN) Rockets 165% on Nvidia Collaboration - TipRanks.com
- Cyngn (CYN) Skyrockets Nearly 500%--Thanks to Nvidia's Backing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn announces $15 million registered direct offering
- Why Is Autonomous Vehicle Solutions Provider Cyngn Stock Soaring Thursday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn stock soars after NVIDIA blog post mention
- Cyngn showcases autonomous vehicle tech with NVIDIA at Automatica
- Saba Capital secures standstill agreement with CYN
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Tagesspanne
5.53 5.74
Jahresspanne
0.06 41.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.57
- Eröffnung
- 5.69
- Bid
- 5.60
- Ask
- 5.90
- Tief
- 5.53
- Hoch
- 5.74
- Volumen
- 304
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 5.07%
- 6-Monatsänderung
- 24.44%
- Jahresänderung
- 43.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K