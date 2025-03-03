Devises / CYN
CYN: Cyngn Inc
5.63 USD 0.06 (1.08%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CYN a changé de 1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.53 et à un maximum de 5.74.
Suivez la dynamique Cyngn Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CYN Nouvelles
- Cyngn enters $100 million at-the-market sales agreement with Aegis Capital
- Cyngn secures 23rd US patent for modular sensor system
- Cyngn’s autonomous tugger deployment frees up 500 labor hours at Coats
- Cyngn (CYN) Fiscal Q2 Revenue Jumps 289%
- Cyngn partners with Drata to pursue security certifications
- Cyngn stock gains after telling investors capital raise will fund operations through 2027
- Cyngn secures $32 million funding, extends runway through 2027
- Cyngn closes $17.2 million registered direct offering
- What Is Going On With Autonomous Vehicle Solutions Provider Stock Cyngn On Friday? - Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Cyngn closes $15 million registered direct offering with investor
- Cyngn raises $17.2 million in registered direct offering
- BBAI, NKE, CORZ, CYN, AMZN: 5 Trending Stocks Today - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cyngn Stock (CYN) Rockets 165% on Nvidia Collaboration - TipRanks.com
- Cyngn (CYN) Skyrockets Nearly 500%--Thanks to Nvidia's Backing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn announces $15 million registered direct offering
- Why Is Autonomous Vehicle Solutions Provider Cyngn Stock Soaring Thursday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cyngn (NASDAQ:CYN)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Cyngn stock soars after NVIDIA blog post mention
- Cyngn showcases autonomous vehicle tech with NVIDIA at Automatica
- Saba Capital secures standstill agreement with CYN
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Range quotidien
5.53 5.74
Range Annuel
0.06 41.54
- Clôture Précédente
- 5.57
- Ouverture
- 5.69
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Plus Bas
- 5.53
- Plus Haut
- 5.74
- Volume
- 559
- Changement quotidien
- 1.08%
- Changement Mensuel
- 5.63%
- Changement à 6 Mois
- 25.11%
- Changement Annuel
- 44.73%
