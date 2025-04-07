Moedas / CHSN
CHSN: Chanson International Holding - Class A
2.75 USD 0.04 (1.48%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHSN para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.62 e o mais alto foi 2.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Chanson International Holding - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHSN Notícias
- Chanson International faces potential delisting from Nasdaq after share price drop
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Chanson International to conduct 80-for-1 share consolidation
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Univest Securities, LLC Announces Closing of $8 Million Public Offering for its Client Chanson International Holding (NASDAQ: CHSN)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Chanson International prices $8 million public offering
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Crude Oil Down 2%; Chanson International Shares Spike Higher - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- US Stock Futures Drop Following Massive Tariff-Induced Selloff: Experts Warn Of A Brewing 'Great Depression-Like' Pattern - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Levi Strauss, Dave & Buster's Entertainment And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - China Pharma Holding (AMEX:CPHI), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
Faixa diária
2.62 2.98
Faixa anual
0.04 15.47
- Fechamento anterior
- 2.71
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Low
- 2.62
- High
- 2.98
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 1.48%
- Mudança mensal
- 57.14%
- Mudança de 6 meses
- 1045.83%
- Mudança anual
- 3.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh