통화 / CHSN
CHSN: Chanson International Holding - Class A
2.76 USD 0.06 (2.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHSN 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.70이고 고가는 2.94이었습니다.
Chanson International Holding - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHSN News
일일 변동 비율
2.70 2.94
년간 변동
0.04 15.47
- 이전 종가
- 2.82
- 시가
- 2.71
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- 저가
- 2.70
- 고가
- 2.94
- 볼륨
- 104
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- 57.71%
- 6개월 변동
- 1050.00%
- 년간 변동율
- 4.15%
20 9월, 토요일