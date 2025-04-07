CotationsSections
Devises / CHSN
Retour à Actions

CHSN: Chanson International Holding - Class A

2.76 USD 0.06 (2.13%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHSN a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.70 et à un maximum de 2.94.

Suivez la dynamique Chanson International Holding - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHSN Nouvelles

Range quotidien
2.70 2.94
Range Annuel
0.04 15.47
Clôture Précédente
2.82
Ouverture
2.71
Bid
2.76
Ask
3.06
Plus Bas
2.70
Plus Haut
2.94
Volume
104
Changement quotidien
-2.13%
Changement Mensuel
57.71%
Changement à 6 Mois
1050.00%
Changement Annuel
4.15%
20 septembre, samedi