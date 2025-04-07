QuotazioniSezioni
CHSN
CHSN: Chanson International Holding - Class A

2.76 USD 0.06 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHSN ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.70 e ad un massimo di 2.94.

Segui le dinamiche di Chanson International Holding - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.70 2.94
Intervallo Annuale
0.04 15.47
Chiusura Precedente
2.82
Apertura
2.71
Bid
2.76
Ask
3.06
Minimo
2.70
Massimo
2.94
Volume
104
Variazione giornaliera
-2.13%
Variazione Mensile
57.71%
Variazione Semestrale
1050.00%
Variazione Annuale
4.15%
