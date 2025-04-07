Valute / CHSN
CHSN: Chanson International Holding - Class A
2.76 USD 0.06 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHSN ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.70 e ad un massimo di 2.94.
Segui le dinamiche di Chanson International Holding - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHSN News
Intervallo Giornaliero
2.70 2.94
Intervallo Annuale
0.04 15.47
- Chiusura Precedente
- 2.82
- Apertura
- 2.71
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Minimo
- 2.70
- Massimo
- 2.94
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- 57.71%
- Variazione Semestrale
- 1050.00%
- Variazione Annuale
- 4.15%
21 settembre, domenica