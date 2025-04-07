クォートセクション
CHSN: Chanson International Holding - Class A

2.82 USD 0.11 (4.06%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHSNの今日の為替レートは、4.06%変化しました。日中、通貨は1あたり2.62の安値と2.98の高値で取引されました。

Chanson International Holding - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.62 2.98
1年のレンジ
0.04 15.47
以前の終値
2.71
始値
2.74
買値
2.82
買値
3.12
安値
2.62
高値
2.98
出来高
57
1日の変化
4.06%
1ヶ月の変化
61.14%
6ヶ月の変化
1075.00%
1年の変化
6.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K