Währungen / CHSN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHSN: Chanson International Holding - Class A
2.89 USD 0.07 (2.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHSN hat sich für heute um 2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.70 bis zu einem Hoch von 2.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chanson International Holding - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHSN News
- Chanson International faces potential delisting from Nasdaq after share price drop
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Chanson International to conduct 80-for-1 share consolidation
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Univest Securities, LLC Announces Closing of $8 Million Public Offering for its Client Chanson International Holding (NASDAQ: CHSN)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Chanson International prices $8 million public offering
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Crude Oil Down 2%; Chanson International Shares Spike Higher - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- US Stock Futures Drop Following Massive Tariff-Induced Selloff: Experts Warn Of A Brewing 'Great Depression-Like' Pattern - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- US Stock Futures Slump Following Massive Tariff-Induced Selloff: Experts Warn Of A Brewing 'Great Depression-Like' Pattern - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Levi Strauss, Dave & Buster's Entertainment And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - China Pharma Holding (AMEX:CPHI), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
Tagesspanne
2.70 2.94
Jahresspanne
0.04 15.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.82
- Eröffnung
- 2.71
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Tief
- 2.70
- Hoch
- 2.94
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 2.48%
- Monatsänderung
- 65.14%
- 6-Monatsänderung
- 1104.17%
- Jahresänderung
- 9.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K