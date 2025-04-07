Валюты / CHSN
CHSN: Chanson International Holding - Class A
3.02 USD 0.07 (2.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHSN за сегодня изменился на 2.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.79, а максимальная — 3.14.
Следите за динамикой Chanson International Holding - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.79 3.14
Годовой диапазон
0.04 15.47
- Предыдущее закрытие
- 2.95
- Open
- 2.85
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 2.79
- High
- 3.14
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 2.37%
- Месячное изменение
- 72.57%
- 6-месячное изменение
- 1158.33%
- Годовое изменение
- 13.96%
