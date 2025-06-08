Moedas / CERO
CERO: CERo Therapeutics Holdings Inc
5.43 USD 0.09 (1.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CERO para hoje mudou para -1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.42 e o mais alto foi 5.70.
Veja a dinâmica do par de moedas CERo Therapeutics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CERO Notícias
Faixa diária
5.42 5.70
Faixa anual
0.04 26.99
- Fechamento anterior
- 5.52
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Low
- 5.42
- High
- 5.70
- Volume
- 118
- Mudança diária
- -1.63%
- Mudança mensal
- -25.82%
- Mudança de 6 meses
- 686.96%
- Mudança anual
- 5933.33%
