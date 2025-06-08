KurseKategorien
Währungen / CERO
Zurück zum Aktien

CERO: CERo Therapeutics Holdings Inc

5.40 USD 0.03 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CERO hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.30 bis zu einem Hoch von 5.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die CERo Therapeutics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CERO News

Tagesspanne
5.30 5.61
Jahresspanne
0.04 26.99
Vorheriger Schlusskurs
5.43
Eröffnung
5.43
Bid
5.40
Ask
5.70
Tief
5.30
Hoch
5.61
Volumen
55
Tagesänderung
-0.55%
Monatsänderung
-26.23%
6-Monatsänderung
682.61%
Jahresänderung
5900.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K