CDLX: Cardlytics Inc
2.99 USD 1.56 (109.09%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDLX para hoje mudou para 109.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.42 e o mais alto foi 3.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Cardlytics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CDLX Notícias
- Ações da Cardlytics disparam após menção positiva da Citron Research
- Cardlytics stock soars after positive mention from Citron Research
- Cardlytics repays $46.1 million in convertible senior notes
- Sosin Clifford sells Cardlytics (CDLX) stock worth $452,760
- Cardlytics CEO Gupta sells $153k in shares
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cardlytics (CDLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cardlytics launches new customer insights dashboards for advertisers
- Cardlytics amends agreement with JPMorgan Chase, extends term to 2028
- Cardlytics: Underrecognized Margin Recovery, Strong Buy Reiterated
- Cardlytics launches new rewards platform for publishers
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cardlytics: Short-Term Headwinds Drive Long-Term Success (NASDAQ:CDLX)
Faixa diária
1.42 3.10
Faixa anual
0.85 5.25
- Fechamento anterior
- 1.43
- Open
- 1.44
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 1.42
- High
- 3.10
- Volume
- 114.981 K
- Mudança diária
- 109.09%
- Mudança mensal
- 196.04%
- Mudança de 6 meses
- 65.19%
- Mudança anual
- -7.43%
