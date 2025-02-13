货币 / CDLX
CDLX: Cardlytics Inc
1.43 USD 0.10 (6.54%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDLX汇率已更改-6.54%。当日，交易品种以低点1.37和高点1.52进行交易。
关注Cardlytics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDLX新闻
- Cardlytics repays $46.1 million in convertible senior notes
- Sosin Clifford sells Cardlytics (CDLX) stock worth $452,760
- Cardlytics CEO Gupta sells $153k in shares
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cardlytics (CDLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cardlytics launches new customer insights dashboards for advertisers
- Cardlytics amends agreement with JPMorgan Chase, extends term to 2028
- Cardlytics: Underrecognized Margin Recovery, Strong Buy Reiterated
- Cardlytics launches new rewards platform for publishers
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cardlytics: Short-Term Headwinds Drive Long-Term Success (NASDAQ:CDLX)
日范围
1.37 1.52
年范围
0.85 5.25
- 前一天收盘价
- 1.53
- 开盘价
- 1.52
- 卖价
- 1.43
- 买价
- 1.73
- 最低价
- 1.37
- 最高价
- 1.52
- 交易量
- 1.692 K
- 日变化
- -6.54%
- 月变化
- 41.58%
- 6个月变化
- -20.99%
- 年变化
- -55.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值