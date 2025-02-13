Dövizler / CDLX
CDLX: Cardlytics Inc
2.43 USD 0.33 (11.96%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDLX fiyatı bugün -11.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.39 ve Yüksek fiyatı olarak 3.28 aralığında işlem gördü.
Cardlytics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CDLX haberleri
- American Express stock price target maintained at $371 by KBW
- Citron Research’ın olumlu yorumu sonrası Cardlytics hisseleri yükseldi
- Cardlytics stock soars after positive mention from Citron Research
- Cardlytics repays $46.1 million in convertible senior notes
- Sosin Clifford sells Cardlytics (CDLX) stock worth $452,760
- Cardlytics CEO Gupta sells $153k in shares
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cardlytics (CDLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cardlytics launches new customer insights dashboards for advertisers
- Cardlytics amends agreement with JPMorgan Chase, extends term to 2028
- Cardlytics: Underrecognized Margin Recovery, Strong Buy Reiterated
- Cardlytics launches new rewards platform for publishers
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cardlytics: Short-Term Headwinds Drive Long-Term Success (NASDAQ:CDLX)
Günlük aralık
2.39 3.28
Yıllık aralık
0.85 5.25
- Önceki kapanış
- 2.76
- Açılış
- 3.11
- Satış
- 2.43
- Alış
- 2.73
- Düşük
- 2.39
- Yüksek
- 3.28
- Hacim
- 44.533 K
- Günlük değişim
- -11.96%
- Aylık değişim
- 140.59%
- 6 aylık değişim
- 34.25%
- Yıllık değişim
- -24.77%
21 Eylül, Pazar