CDLX: Cardlytics Inc
2.51 USD 0.25 (9.06%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDLX hat sich für heute um -9.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 3.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cardlytics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.51 3.28
Jahresspanne
0.85 5.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.76
- Eröffnung
- 3.11
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Tief
- 2.51
- Hoch
- 3.28
- Volumen
- 32.699 K
- Tagesänderung
- -9.06%
- Monatsänderung
- 148.51%
- 6-Monatsänderung
- 38.67%
- Jahresänderung
- -22.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K