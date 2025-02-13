KurseKategorien
CDLX: Cardlytics Inc

2.51 USD 0.25 (9.06%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDLX hat sich für heute um -9.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 3.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cardlytics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.51 3.28
Jahresspanne
0.85 5.25
Vorheriger Schlusskurs
2.76
Eröffnung
3.11
Bid
2.51
Ask
2.81
Tief
2.51
Hoch
3.28
Volumen
32.699 K
Tagesänderung
-9.06%
Monatsänderung
148.51%
6-Monatsänderung
38.67%
Jahresänderung
-22.29%
