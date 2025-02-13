Валюты / CDLX
CDLX: Cardlytics Inc
1.53 USD 0.26 (20.47%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDLX за сегодня изменился на 20.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.26, а максимальная — 1.57.
Следите за динамикой Cardlytics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CDLX
Дневной диапазон
1.26 1.57
Годовой диапазон
0.85 5.25
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.26
- High
- 1.57
- Объем
- 6.369 K
- Дневное изменение
- 20.47%
- Месячное изменение
- 51.49%
- 6-месячное изменение
- -15.47%
- Годовое изменение
- -52.63%
