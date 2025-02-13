通貨 / CDLX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CDLX: Cardlytics Inc
2.76 USD 1.33 (93.01%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDLXの今日の為替レートは、93.01%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と3.16の高値で取引されました。
Cardlytics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDLX News
- Citronリサーチの好意的言及を受け、Cardlytics株が急騰
- Cardlytics stock soars after positive mention from Citron Research
- Cardlytics repays $46.1 million in convertible senior notes
- Sosin Clifford sells Cardlytics (CDLX) stock worth $452,760
- Cardlytics CEO Gupta sells $153k in shares
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cardlytics (CDLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cardlytics launches new customer insights dashboards for advertisers
- Cardlytics amends agreement with JPMorgan Chase, extends term to 2028
- Cardlytics: Underrecognized Margin Recovery, Strong Buy Reiterated
- Cardlytics launches new rewards platform for publishers
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cardlytics: Short-Term Headwinds Drive Long-Term Success (NASDAQ:CDLX)
1日のレンジ
1.42 3.16
1年のレンジ
0.85 5.25
- 以前の終値
- 1.43
- 始値
- 1.44
- 買値
- 2.76
- 買値
- 3.06
- 安値
- 1.42
- 高値
- 3.16
- 出来高
- 137.300 K
- 1日の変化
- 93.01%
- 1ヶ月の変化
- 173.27%
- 6ヶ月の変化
- 52.49%
- 1年の変化
- -14.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K