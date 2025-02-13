クォートセクション
通貨 / CDLX
株に戻る

CDLX: Cardlytics Inc

2.76 USD 1.33 (93.01%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDLXの今日の為替レートは、93.01%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と3.16の高値で取引されました。

Cardlytics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDLX News

1日のレンジ
1.42 3.16
1年のレンジ
0.85 5.25
以前の終値
1.43
始値
1.44
買値
2.76
買値
3.06
安値
1.42
高値
3.16
出来高
137.300 K
1日の変化
93.01%
1ヶ月の変化
173.27%
6ヶ月の変化
52.49%
1年の変化
-14.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K