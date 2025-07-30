Moedas / ALKS
ALKS: Alkermes plc
28.12 USD 0.25 (0.90%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALKS para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.00 e o mais alto foi 28.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Alkermes plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALKS Notícias
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Alkermes nomeia Joshua Reed como novo CFO a partir de segunda-feira
- Alkermes appoints Joshua Reed as new CFO effective Monday
- Immunovant (IMVT) Up 7.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Alkermes stock holds steady as H.C. Wainwright reiterates Neutral rating
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Alkermes stock hits 52-week low at 25.31 USD
- Alkermes stock maintains Buy rating at Stifel following sleep disorder data
- Alkermes reports positive phase 2 results for narcolepsy drug
- Krystal Biotech (KRYS) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- This Unisys Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Archrock (NYSE:AROC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: Alkermes beats Q2 2025 forecasts, shares rise
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Alkermes stock at $38
- BlackRock increases stake in Alkermes to 17%
- Alkermes: A More Than Solid Quarter (NASDAQ:ALKS)
Faixa diária
28.00 28.45
Faixa anual
25.16 36.45
- Fechamento anterior
- 27.87
- Open
- 28.18
- Bid
- 28.12
- Ask
- 28.42
- Low
- 28.00
- High
- 28.45
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- -3.40%
- Mudança de 6 meses
- -14.81%
- Mudança anual
- 0.04%
