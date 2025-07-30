Valute / ALKS
ALKS: Alkermes plc
27.79 USD 0.76 (2.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALKS ha avuto una variazione del -2.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.69 e ad un massimo di 28.45.
Segui le dinamiche di Alkermes plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALKS News
Intervallo Giornaliero
27.69 28.45
Intervallo Annuale
25.16 36.45
- Chiusura Precedente
- 28.55
- Apertura
- 28.36
- Bid
- 27.79
- Ask
- 28.09
- Minimo
- 27.69
- Massimo
- 28.45
- Volume
- 3.613 K
- Variazione giornaliera
- -2.66%
- Variazione Mensile
- -4.53%
- Variazione Semestrale
- -15.81%
- Variazione Annuale
- -1.14%
20 settembre, sabato