ALKS: Alkermes plc
28.55 USD 0.68 (2.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALKSの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり28.00の安値と28.64の高値で取引されました。
Alkermes plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.00 28.64
1年のレンジ
25.16 36.45
- 以前の終値
- 27.87
- 始値
- 28.18
- 買値
- 28.55
- 買値
- 28.85
- 安値
- 28.00
- 高値
- 28.64
- 出来高
- 3.059 K
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.92%
- 6ヶ月の変化
- -13.51%
- 1年の変化
- 1.57%
