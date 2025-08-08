Devises / ALKS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALKS: Alkermes plc
27.79 USD 0.76 (2.66%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALKS a changé de -2.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.69 et à un maximum de 28.45.
Suivez la dynamique Alkermes plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALKS Nouvelles
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Actions biotechnologiques : qui gagne et qui perd si RFK Jr. s’en va
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Alkermes nomme Joshua Reed au poste de directeur financier à partir de lundi
- Alkermes appoints Joshua Reed as new CFO effective Monday
- Immunovant (IMVT) Up 7.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Le départ potentiel de RFK Jr. du HHS pourrait profiter aux actions biotech, selon RBC
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Alkermes stock holds steady as H.C. Wainwright reiterates Neutral rating
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Alkermes stock hits 52-week low at 25.31 USD
- Alkermes stock maintains Buy rating at Stifel following sleep disorder data
- Alkermes reports positive phase 2 results for narcolepsy drug
- Krystal Biotech (KRYS) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- This Unisys Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Archrock (NYSE:AROC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: Alkermes beats Q2 2025 forecasts, shares rise
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Alkermes stock at $38
- BlackRock increases stake in Alkermes to 17%
Range quotidien
27.69 28.45
Range Annuel
25.16 36.45
- Clôture Précédente
- 28.55
- Ouverture
- 28.36
- Bid
- 27.79
- Ask
- 28.09
- Plus Bas
- 27.69
- Plus Haut
- 28.45
- Volume
- 3.613 K
- Changement quotidien
- -2.66%
- Changement Mensuel
- -4.53%
- Changement à 6 Mois
- -15.81%
- Changement Annuel
- -1.14%
20 septembre, samedi